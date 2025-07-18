Van Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Sokak hayvanlarının yaşam alanlarının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla doğal yaşam alanına ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yaptı. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 256 bin metrekarelik alana ekiplerce 2 bin adet sedir, sarıçam ve karaçam ağaçları dikildi.

Gerçekleştirilen çalışma ile orman varlığının artırılması, bölgede yaşanabilecek erozyon risklerinin azaltılması hedefleniyor. Yetkililer ayrıca, proje kapsamında kalan alanların da Eylül ve Ekim aylarında Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılacağını belirtti.