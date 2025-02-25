Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahipsiz hayvanların korunmasına, tedavisine ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kurubaş Mahallesi'nde 250 dönümlük arazide sahipsiz hayvanlar için "doğal yaşam alanı" oluşturuldu.

Toplamda 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip alanda, yemlikler, suluklar ve kulübeler bulunuyor.

Alanda görev yapan 15 personel, sahipsiz hayvanların barınma, günlük bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan yaralı, hasta hayvanlar, belediye ekiplerince toplanarak ilk önce Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor.

Burada tedavileri yapılan hayvanlar, daha sonra "doğal yaşam alanı"na yerleştiriliyor.