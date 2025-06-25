Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde yapılan açıklamada, yeni sisteme atıfta bulunularak, "Klinik altyapılar, hasta profilleri ve işlem süreleri dikkate alınmadan, hekimleri dakikalara sıkıştırılmış bir tempoya zorlamaktadır.” denildi.

Açıklamada, “Ağız ve diş sağlığı merkezlerinde yaşanan angarya iş yükü altında sağlık emekçileri, her geçen gün iş üretemez hale gelmektedir. Bu sistem, vatandaş ile sağlık emekçilerini karşı karşıya getirmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi;

“Ağız ve diş sağlığı merkezi çalışanları olarak, bu MHRS sisteminin derhal geri çekilmesi için mücadele edeceğimizi belirtiyor; sağlık emekçilerinin her daim yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz.”