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Belediye bünyesinde açılan deri kursuna katılan 12 kadın kursiyer, usta öğreticilerden aldıkları eğitimle meslek sahibi oldu.

Deriden çanta, cüzdan ve kemer yapan kadınlar, ürünlerini e-ticaret üzerinden satmaya başladı.

Bu sayede hem aile bütçesine katkı sağlayan hem de üretim zincirinin bir halkasını oluşturan kadınlar, zamanla ürün çeşidini artırmayı hedefliyor.

"Ürünlerimizi e-ticaret yoluyla satıyoruz"

Edremit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Habban Demirbacak, kadınların meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Üretime katılan kadınların özgüveninin arttığını vurgulayan Demirbacak, şöyle konuştu:

"Kurslarımıza katılan kadınlar hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Üretim yapan kadınları her zaman destekleyeceğiz. 12 kursiyerlerimiz deriden çanta, kemer ve cüzdan üretiyor. Kalıplar üzerinde kesilen deriler doğal boyayla renklendirildikten sonra dikim işlemine geçiliyor. E-ticaret yoluyla sattığımız ürünler ilgi görüyor. Güzel geri dönüşler alıyoruz."

Usta öğretici Meliha Gönültaş ise kadınların ellerinde şekillenen deri ürünlerin beğenildiğini ifade etti.

Deri işlemeciliğinin emek isteyen bir iş olduğunu belirten Gönültaş, "Kadınların meslek edinmelerini önemsiyoruz. Burada hem sosyalleşiyor hem de ürünlerini satışa sunarak gelir elde ediyorlar. Kadınlar aile bütçelerine katkı sağladıkları için mutlular. Biz de bunun sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Kursa katılan 2 çocuk annesi Merve Türker de "Kursta güzel vakit geçiriyoruz. Çanta, kemer ve cüzdan üretiyoruz. Aile bütçesine destek oluyorum. Bize bu imkanı tanıyanlardan Allah razı olsun." dedi.