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Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 2020 yılında ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ faciasında 11'i asker 42 kişi şehit olmuştu. 84 kişinin de kar yığınından yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciasının 4’üncü yıldönümünde anma programları düzenlendi.

Şehit güvenlik korucularının kabirlerinin bulunduğu Çatak ilçesine bağlı Alacayır Mahallesi Çemik mezrasında bir araya gelindi. Burada İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış ve şehit yakınları dualar okudu.

Daha sonra bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde şehit olan vatandaşları andıklarını belirtti. Program çerçevesinde şehitler için Kur’an-ı Kerim okunduğunu ve mezarları başında dualar edildiğini ifade eden Kaymakam Sakarya, “Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine de sabır diliyorum.

Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için Valiliğimiz koordinasyonunda tüm tedbirler alınmıştır. Vatandaşlarımızın alınan bu tedbirlere riayet etmesini istiyorum. Halkın can ve mal güvenliğini en iyi şekilde korumak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Program, şehit ve aynı aileden kuzen olan Metin, Abdulselam, Nimettullah Mantaş, Bayram Bulcar ve Mehmet Esen için Çemik Mezrası Camiinde okunan mevlitle devam etti. Kaymakam Sercan Sakarya ve beraberindekiler daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti.