WanHaber – ÖZEL

Van’ın İpekyolu İlçesinde bulunan Atılım Grup tarafından sosyal medya aracılığıyla Van ve İlçelerinde yaşayan vatandaşlara ev eşyaları verildi.

Toplam 9 bin 206 kişinin sosyal medya üzerinden katıldığı çekilişte 40 kişiye 40 farklı hediye verildi.

Yatak odası, genç odası, derin dondurucu, köşe takımı, saç düzleştirici, minder, yastık ve yorgan gibi hediyelerin verildiği çekiliş, büyük bir ilgiyle takip edildi.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden çekiliş anlarını izlerken, Atılım Grup mağazasına gelen müşteriler ise çekiliş anlarını yakından takip etti.

Hediye kazanan vatandaşlar, Atılım Grup yönetecilerine teşekkür etti.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk