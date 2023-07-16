Wanhaber / Ramazan Çetin

Van ve ilçelerindeki hastanelerde kanser taramaları devam ediyor.

Her ay, en çok kanser taraması yapan birimler teşekkür belgesi ile ödüllendiriliyor.

Haziran ayında en çok kanser taraması Özalp İlçesinde yapıldı. En fazla tarama yapan Özalp İlçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü adına İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlyas Aker’e, Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun tarafından teşekkür belgesi verildi.

Aile hekimliklerinden en fazla tarama yapan Dr. Müslim Gürsel, Dr. İbrahim Ethem Koyuncu, ASÇ Barış Elmas ve ASÇ Fatime Demir’e de Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun teşekkür belgesi vererek, kolaylıklar diledi.