Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 14 dağcı, karla kaplı 3 bin 204 rakımlı dağa tırmanarak, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şelale ve buz sarkıtlarının bulunduğu mağaraya ulaştı.

Burada, sarkıt ve dikitlerin oluştuğu mağarayı ve buz tutan şelaleyi inceleyip fotoğraf çeken dağcılar, ardından inişe geçti.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzla kaplı Sütun Şelalesi'ne ulaştıklarını söyledi.

Kar örtüsü sert olduğu için yavaş hareket ettiklerini anlatan Demez, "Erek Dağı'na uzun zamandır tırmanış planımız vardı. Bu planımızı gerçekleştirdik. Oldukça başarılı geçti. Grubun tamamı şelaleye ulaştı. Bu sene tırmanış biraz zor oldu. Şelalenin alt kısımları tamamen donmuştu." diye konuştu.

Latife Buğrul, "Bugün buzul şelalesindeyiz. İlk kez bu şelaleyi görüyorum. Çok güzel bir deneyimdi. Çok güzel bir gün geçirdik." dedi.

Karla kaplı dağa tırmanmanın güzel bir deneyim olduğunu belirten Melek Çene de "Yükseklik korkum var ama yine de tırmanışa katıldım. Çok profesyonel bir ekip. Zorlansam da güvenli bir şekilde tırmanışı tamamladım." ifadelerini kullandı.