Van’da kar yağışlı günler başlıyor. Meteorolojik tahminlere göre Van’ın birçok ilçesinde bugün aralıklarla kar yağışı beklenirken, önümüzdeki birkaç gün kar yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle yarın daha yoğun bir kar yağışının beklendiği Van’da, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Soğuk ve kar yağışlı günler geçirmesi beklenen Van için uyarılar da yapıldı. Meteoroloji özellikle yarın için yoğun kar yağışından kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine işaret etti.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Van için buzlanma ve don uyarısı da yapıldı. Uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Van ve bölge illeri için yapılan bir diğer uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” vurgusu yapıldı.
BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu