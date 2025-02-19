Van’da kar yağışlı günler başlıyor. Meteorolojik tahminlere göre Van’ın birçok ilçesinde bugün aralıklarla kar yağışı beklenirken, önümüzdeki birkaç gün kar yağışlı sistemin etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle yarın daha yoğun bir kar yağışının beklendiği Van’da, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Soğuk ve kar yağışlı günler geçirmesi beklenen Van için uyarılar da yapıldı. Meteoroloji özellikle yarın için yoğun kar yağışından kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine işaret etti.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Van için buzlanma ve don uyarısı da yapıldı. Uyarıda; “Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Van ve bölge illeri için yapılan bir diğer uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” vurgusu yapıldı.

BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu