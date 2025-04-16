Meteoroloji Van ve bölge illerine dair bugün beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Bitlis'in güney ilçeleri, Van çevreleri ve Hakkari'nin bu gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, buzlanma ve don uyarısı ile birlikte çığ tehlikesi uyarısı da yapıldı.

Meteorolojik tahminlere göre Van’da yağışlar bugünden itibaren kenti terk edecek ve yeni yağışlı hava Pazar günü bir kez daha kendisini gösterecek.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, buzlanma ve don uyarısında bulunarak; “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” paylaşımı yaptı.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Çığ tehlikesine de dikkat çekilerek; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı