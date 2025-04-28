Van Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında, çalışma yapılacak olan söz konusu yolların 5 ay kapalı olacağını duyurdu.

İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkı’ndan Erciş Yolu’na kadar olan güzergâh ile Edremit Elmalık Mahallesi İŞGEM’den Sevgi Evleri’ne kadar olan bölümün 5 ay süreyle kapalı olacağı açıklandı.

Belediye, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için vatandaşların bu yolları kullanmamalarını ve alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi.

Yayımlanan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımına başlanan Sahil Yolu 3’üncü etap çalışmaları kapsamında, İskele Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Parkından Erciş Yoluna kadar olan kısım ve Edremit ilçesi Elmalık Mahallesi'nde yürütülen yol çalışmaları kapsamında da İŞGEM güzergahından Sevgi Evlerine kadar olan kısım 1 Mayıs 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında (5 ay) trafiğe kapatılacaktır. Çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için vatandaşlarımızın belirtilen yolları kullanmamaları önem arz etmektedir.”