Açıklanan istatistiklere göre boşanmış bireylerin oranı ülkemiz genelinde yüzde 5'e çıktı. Boşanmaların en yaygın olduğu iller sıralamasında İzmir ilk sırada olurken, Muğla ikinci, Antalya ise üçüncü sırada yer aldı.

EN AZ BOŞANMA HAKKARİ’DE

2024 yılı verilerine göre boşanmaların en az olduğu il Hakkari olurken, aynı zamanda bekar bireylerin oranının en fazla olduğu il de Hakkari oldu.

TÜİK verilere göre nüfusa oranla en çok boşanmış kişinin bulunduğu il yüzde 8,09 ile İzmir oldu. İzmir'i sırasıyla yüzde 8,04 ile Muğla, yüzde 7,42 ile Antalya, yüzde 6,77 ile Aydın takip etti. Türkiye’de geçtiğimiz sene 3 milyon 378 bin 926 boşanma gerçekleşti.

Aynı zamanda hiç evlenmemiş kişilerin oranı Türkiye genelinde yüzde 29 olurken, yüzde 45 ile hiç evlenmeyenlerin oranlarının en yüksek olduğu il Hakkari oldu. Hakkari’yi sırasıyla yüzde 44 oran ile Şırnak, yüzde 39 oran ile Siirt izledi.

VAN’DA HİÇ EVLENMEYENLERİN SAYISI?

TÜİK tarafından açıklanan 2024 nüfus verilerinde aynı zamanda Van’daki evlilik ve aile yapısındaki değişimlere de işaret edildi.

Açıklanan bu verilere göre Van’da 15 yaş ve üzeri bulunan toplam kişi sayısı 782 bin 231 olurken, bunun 398 bin 430’u erkek, 383 bin 801’i ise kadınlardan oluştu. Buna göre 2024 yılı baz alınarak oluşturulan raporda Van’da hiç evlenmeyenlerin sayısı 286 bin 123 olarak bildirildi.

Van’da hiç evlenmeyen erkek sayısı 161 bin 139 olurken, hiç evlenmeyen kadın sayısı ise 124 bin 984 oldu. Van’da toplam evli sayısı 458 bin 209 olurken, evli erkeklerin sayısı 228 bin 841, evli kadınların sayısı ise 229 bin 368 olarak açıklandı.

VAN’DA BOŞANMA SAYISI

Nüfus verilerine göre Van’da 2024 yılında 9 bin 422 kişi boşandı. Van’da geçtiğimiz sene 4 bin 50 erkek boşanırken, boşanan kadın sayısı ise 5 bin 372 oldu. Buna göre 2024 yılında boşanma talebinde bulunan kadın sayısı erkek sayısından fazla oldu.

VAN 23. SIRADA

Van, Türkiye genelinde boşanmaların en az olduğu iller sıralamasında 23. sırada yer alırken, 81 il içinde boşanmaların en fazla olduğu iller sıralamasında ise 58. sırada yer aldı.

Aynı zamanda Van’da geçtiğimiz sene 28 bin 477 kişinin eşi hayatını kaybetti. Eşi vefat edenlerin 4 bin 400’ü erkek, 24 bin 77’si ise kadın oldu.