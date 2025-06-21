Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Van Gölü, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline gelmeye başlarken, gölde bazı noktalardaki güçlü akıntılar can kayıplarına yol açabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda özellikle Çarpanak Adası çevresinde yaşanan boğulma vakaları, uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirdi.

Ters rüzgar yönündeki güçlü akıntıların yüzücüleri sürüklemesi, ne yazık ki bazı durumlarda boğulmalarla sonuçlanabiliyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Van Gölü’nde güvenliğin artırılması gerektiğini söyledi.

Gölün bazı bölgelerindeki akıntıların, deneyimli yüzücüler için bile ciddi tehlike oluşturduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

“Her yaz maalesef boğulma vakalarıyla karşılaşıyoruz. Bunun önüne geçmek için atılması gereken adımlar oldukça net. Öncelikle, gölde cankurtaran hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor bunun için de halkın kullanımının yoğun olduğu kıyılarda düzenlemeler gerekiyor. Bu kıyılarda uyarı levhalarının olması şart. Yüzme bilmeyen kişilerin, özellikle de çocukların kontrolsüz şekilde göle girmemesi için ailelerin daha dikkatli olması önemli.”

Vatandaşların bilinçlendirilmesi ve yüzme alanlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiğini belirten Özel, “Yüzme bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması, belediyelerin ya da sivil toplum kuruluşlarının yüzme eğitimleri vermesi çok faydalı olur. Hep birlikte hareket edersek, can kayıplarının önüne geçebiliriz. Cankurtaran hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve riskli bölgelerde uyarı levhalarının artırılması hayati önem taşıyor” dedi.

Özel, boğulma vakalarının önlenmesi için yerel yönetimlerle iş birliği çağrısında bulundu.