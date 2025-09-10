Van Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini ve yaya güvenliğini tehdit eden kaldırım işgallerine karşı denetimleri arttırdı. Kent merkezindeki denetimlerde yaya kaldırımları, engelli yolları ve araç yollarını işgal eden işletmeler tespit edilerek uyarılarda bulunuluyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, işletmeleri kötü görüntü ve yaya ile araç trafiğinin aksatıldığına dair bilgilendirildi.

Yapılan uyarılara rağmen kaldırım, yol ve engelli geçiş yollarını işgal etmeye devam eden işletmeler hakkında yazılı ikazlar da düzenlendi. Bu ikazlara rağmen kurallara aykırı şekilde hareket etmeye devam eden işletmelere cezai işlem uygulandı. İşletmelerin işgal malzemeleri de İl Emniyet Müdürlüğü ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması ile toplatıldı.

Vatandaşların kamusal alanları rahatça kullanabilmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildiren zabıta ekipleri, kaldırımların malzeme yığılması, masa-sandalye konulması ya da reklam panolarıyla daraltılan yürüyüş yollarının artık hoş görülmeyeceğini ifade etti.