Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında, Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından son bir yılda yaklaşık 90 bin kişiye ücretsiz kanser taraması gerçekleştirildi. Bu taramalar, meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser türlerini kapsadı.

Meme kanseri taramaları için 40-69 yaş aralığındaki kadınlara iki yılda bir mamografi çekimi yapıldı ve Van’da 26 bin 246 kişi bu hizmetten ücretsiz yararlandı.

Aynı dönemde Rahim ağzı kanseri taramaları için 30-65 yaş aralığındaki kadınlara beş yılda bir HPV-DNA testi uygulandı ve bu kapsamda 33 bin 509 kişi ücretsiz taramadan geçti.

Kolorektal kanser taramaları için ise 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere iki yılda bir dışkıda gizli kan testi (GGK) yapıldı ve Van’da 29 bin 795 kişi bu hizmetten faydalandı.

“Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli” mottosu ile Van’da yaklaşık 90 bin vatandaş sağlık hizmetlerinden faydalandı.