Orman Genel Müdürlüğü, Van ve diğer illerde geçici işçi alımı yapacak. Söz konusu ilanda alımlar kura yöntemiyle belirlenecek. İşçi alımında Van’a ayrılan kadro sayısı ise 2 oldu. Kurum tarafından Van’da 2 geçici orman işçisi alımı yapılacak.

Orman işçisi pozisyonunda 3 bin 105, Arazöz Şoförü pozisyonunda 812, Dozer Operatörü pozisyonunda 160, Greyder Operatörü pozisyonunda 233, Ekskavatör Operatörü pozisyonunda 122, İş Makinesi Operatörü pozisyonunda 36 ve Traktör Operatörü pozisyonunda 32 olmak üzere toplamda 4 bin 500 geçici işçi alımı yapılacak.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Açık iş ilanları 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacak olan ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yapabilecek.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

-Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak,

-Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

-İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen yerleşim biriminde/birimlerinde ikamet ediyor olmak,

-Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecek.

İlanın tüm detaylarına (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasından Orman Genel Müdürlüğü başlığı altındaki linkten ulaşabilir.