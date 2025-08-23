Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yoğun olarak kullanılan güzergâhlardan birini daha yenileyeceğini duyurdu. Yenileme çalışmaları kapsamında Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 24 Ağustos Pazar günü Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Kültür Sarayı Kavşağından Çohaz Petrol kavşağına kadar uzanan toplam 470 metre uzunluğundaki caddede çalışma başlatacak. Baştan aşağı yenilenecek caddenin, yeni altyapı ve yol düzenlemeleriyle daha kullanışlı bir yol haline geleceği kaydedildi.

CADDE, ÇALIŞMALARLA DAHA GÜVENLİ OLACAK !

Mevcut durumda büyük bir bölümünde kaldırım bulunmayan ve altyapısı yetersiz olan cadde, drenaj hattı, yeni kaldırım ve sıcak asfalt kaplaması ile modernize edilecek. Bu çalışmalar sayesinde cadde daha konforlu ve güvenli bir hale getirilecek.

25 GÜN BOYUNCA TRAFİĞE KAPALI OLACAK

Yenileme çalışmaları 24 Ağustos Pazar günü başlayacak ve yaklaşık 25 gün sürecek. Bu süre zarfında Kültür Sarayı Kavşağı ile Çohaz Petrol arası kapatılacak.