Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde Toprakkale yerleşkesinde, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ve vatandaşlar binlerce fidanı toprağa dikti.

Ailesiyle etkinliğe katılan 12 yaşındaki Halime Sütçü, önemli bir farkındalık çalışmasının yapıldığını söyledi.

Orman yangınlarının doğaya zarar verdiğini belirten Sütçü, "Dünyada küresel ısınma problemi yaşanıyor. Ağaçlar çoğaldıkça mutlu oluyorum. Ağaçlar sayesinde oksijenimiz çoğalıyor, çevremiz güzelleşiyor. Etkinliğe katıldığım için çok mutluyum." dedi.

İsa Aslan ise "Oğlumla birlikte geldim. Yeşil bir dünya için ağaç diktik. Çocuklarımızı bu tür konularda bilinçlendirmek bizim için gurur verici, çünkü bir ağaç bir hayat demektir." diye konuştu.