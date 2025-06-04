Vatandaşlar bıçak almak veya ellerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tutarken, bıçak bileme ustaları da ellerine gelen bıçakları bilemek için fazla mesai yapıyor.

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala çarşı pazarlar hareketlenmeye başladı. Özellikle Kurban Bayramı olması nedeniyle bıçakçılarda hareketlilik hız kazandı.

Kurban kesiminde zorluk yaşamak istemeyen Vanlılar, bayram gelmeden kullanacakları bıçak ve satırların, şimdiden bileme işlemini yaptırıyor. Bıçak ustaları yoğunluk yaşandığını ve vatandaşların bıçak bileme işini son güne bırakmamaları konusunda uyardı.

“BIÇAK BİLEMEYİ SON GÜNE BIRAKMAYIN”

Kurban Bayramı’na çok kısa bir süre kala yoğunluğun başladığını belirten bıçak bileme ustası Zafer Cengiz, “İşlerimiz genel olarak bayrama bir hafta kala yoğunluk kazanır. Vatandaşlarımız özelikle işlerini son güne bıraktıkları için son iki gün yoğunluktan dolayı fazla mesai yapmaya başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız son günü beklemeden bileme işlemi yaptırmaları. Son güne kalınca yoğunluktan geri çevirdiğimiz vatandaşlar olabiliyor.” dedi.

“KALİTELİ BIÇAK SEÇİMİ YAPIN”

Uzun yıllardır bıçak, satır ve masat gibi ürünlerin satışı ve bıçakların bileme işini yaptıklarını belirten Cengiz, “Kurban kesiminde iyi bilenmiş bıçaklar tercih edilmeli. Körelmiş bıçaklar kullanılmaması lazım. Körelmiş bıçaklar hayvana eziyettir. Vatandaşlar bileme yapacağı zaman işin ehli olan yerlerde yapmalı bu işi. Bileme fiyatları da gayet uygun. 30 TL gibi küçük bir miktarla bilemeyi yapıyoruz. Satışını yaptığımız bıçaklarda 200 TL’den başlıyor 500 TL’ye kadar olan bıçaklarımız da mevcut. Kurbanınızı keserken rahat etmeniz ve kurbanlık hayvana eziyet çektirmemeniz için kaliteli bıçak seçimi yapın.” sözlerine yer verdi.