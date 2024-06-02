WanHaber, kentte dün meydana gelen ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği kazanın görüntülerine ulaştı.
Ne olmuştu?
Kaza, dün saat 14.09 sıralarında İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan emniyet kavşağında meydana geldi.
Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. isimli öğretmen, hızla gelen beton mikserinin çarpması sonucu savruldu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bisikletlinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaşamını yitiren S.K. isimli öğretmenin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin