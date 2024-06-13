Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan bayram şekerleri, bu sene de çarşı pazarda kurulan bayram tezgahlarını doldurdu. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasına denk gelen Kurban Bayramı için satılan çeşit çeşit şekerler alıcısını bekliyor.

Türü ve kalitesine göre değişkenlik gösteren şeker fiyatları ise 60 liradan başlayarak 500 liralara kadar çıkabiliyor. Hem küçüklerin hem de büyüklerin ilgisini çeken renk renk, çeşit çeşit bayram şekerlerinden hemen hemen her zevke ve bütçeye göre bulabilmek mümkün.

Karamellisinden meyvelisine, çikolatalısından fındıklısına kadar farklı çeşitlerle vatandaşların beğenisine sunulan bayram şekerleri, bayram gününe kadar tezgahları süsleyecek.