Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda Mühendisleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, genel hijyen kuralları, ürünlerin son tüketim tarihleri, üretim yapılan alanların temizliği, eldiven, bone kullanımı, ilaçlama ve işyeri ruhsatları kontrol edildi.

Denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan işletmeler uyarılırken, daha önceki denetimlerde uyarıları dikkate almayan bazı işletmelere ise cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Yetkililer, halk sağlığını korumak amacıyla bayram süresince de denetimlerin devam edeceğini bildirdi.