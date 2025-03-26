Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs-şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde; Gevaş ilçesi Van-Bitlis yolu uygulama noktasında şüphelenilen bir otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 36 kilo 300 gram likit metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.