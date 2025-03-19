Dalan Caddesi'nde berber dükkanı işleten, Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı üçüncü sınıf öğrencisi Karadağ, müzik tutkusunu okullara da taşıdı.

Haftada iki gün müzisyen arkadaşlarıyla pansiyonlu okullara giden Karadağ, keman, bağlama ve gitar eşliğinde türkü söyleyerek Ramazan Bayramı öncesi öğrencilerin tıraşını yapıyor.

Öğrencilerin de söylenen türkülere zaman zaman eşlik etmesi ve halaylar çekmesi, renkli görüntüler oluşturuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, AA muhabirine, bayram öncesi öğrencileri sevindirmek istediklerini söyledi.

Etkinliği pansiyonlu tüm okullarda yapacaklarını belirten Zorlu, "Berberlik yapan arkadaşımız ramazanda öğrencilerimizi sevindirmek, onlarla buluşmak ve onları tıraş etmek amacıyla bir etkinlik düşündü. Bugün de pansiyonda kalan öğrencilerimizi tıraş ediyoruz. Onların mutluluklarına ortak oluyoruz." dedi.

"Gönüllü olarak bu çalışmayı yapıyoruz"

Karadağ ise tıraş etkinliğini şenlik havasında yaptıklarını ifade ederek, "Gönüllü olarak tıraş yapıyoruz. Öğrencilerimizle güzel şarkı ve türkülerimizi söylüyoruz. Berber dükkanım var, orada da canlı müzik yapıyorum. Müzik eşliğinde tıraş yapıyorum." diye konuştu.

Etkinliği ilçedeki tüm pansiyonlu okullarda gerçekleştireceklerini anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

"Güzel bir etkinlik oldu. Öğrencilerimiz hem stres atıyor hem bayram öncesi tıraş oluyorlar. Gönüllü arkadaşlarımla haftada iki gün okullara gidiyoruz. Bayrama kadar bütün okullara gideceğiz. Birçok okuldan teklif geliyor. İhtiyacı olan olmayan tüm okullara gitmek istiyoruz. Öğrencilerimize katkıda bulunmak bizim için gurur verici bir şey. Gönüllü olarak bu çalışmayı yapıyoruz. Kurban Bayramı'nda da nasip olursa bu projemizi gerçekleştireceğiz."

Gönüllü müzisyen Taha Yaşar da "Sosyal destek projesi kapsamında okulları geziyoruz. Bu şekilde programlar yapıyoruz. Çocuklar tıraş olurken biz de tıraş eşliğinde onlara güzel bir canlı müzik havası yaşatıyoruz." diye konuştu.

Öğrenci Mehmet Aslan, "Bugün ağabeyler gelip tıraşımızı yaparak bizi mutlu ettiler. Allah da onları mutlu etsin. İlk kez canlı müzik eşliğinde tıraş oldum. Çok keyifli anlar yaşadım. Onlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Tıraş için heyecanlı olduğunu dile getiren öğrenci Muaz Çelik de Karadağ ve arkadaşlarına teşekkür etti.