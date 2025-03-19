Eğitimler sonrası tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat Tuşba İlçe Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinde yapıldı.

Eğitime İlçe Sağlık Müdürü Dr. Semra Gümüş ve personeler katıldı.

Tatbikat, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Van (AFAD) Müdürlüğü tarafından uygulandı.

Eğitime ilişkin konuşan Tuşba İlçe Sağlık Müdürü Dr.Semra Gümüş, "Bu tür eğitimlerle afet öncesi ve sonrası bilinçli olmak afetin etkilerinin azalması noktasında büyük önem arz etmektedir.

Van ilimizin depremler ve yangın konusunda risk taşıyan bir il olması, afet konusunda bilinçli olmamızın son derece önemli olduğunu göstermektedir. Afet konusunda bilinçli olmak, afet anında yapmamamız gerekenlerin eğitimini almak ile birlikte afet öncesi yapılması gerekenler konusunda farkında olmakla mümkündür. Bu vesile ile AFAD Müdürlüğümüze vermiş oldukları eğitim için çok teşekkür ediyorum.“ dedi.

Yapılan tatbikatın ardından eğitim sona erdi.