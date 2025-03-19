Bahardan kalma günler yaşayan Van’a hem kar yağışı hem soğuk havalar geri dönüyor. Dün akşamdan bu yana aralıklarla yağmurun etkili olduğu Van’da yarın karla karışık yağmur ve bazı ilçelerde ise kar yağışı bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre Cuma günü ise tüm Van genelinde kar yağışı olacak. Cumartesi gününü de kar yağışlı geçirmesi beklenen Van’da Pazar gününden itibaren kar beklenmiyor. Yarından itibaren Van’da hava sıcaklıklarında da düşüşler başlayacak.

UYARILAR YAPILDI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Van ve bölge illeri için uyarılar tekrarlandı. O uyarılar şöyle;

BUZLANMA VE DON UYARISI

“Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

“Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara(ulaşımda aksama, çatı uçması saba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”