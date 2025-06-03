Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşlar, bayramlık kıyafet ve gıda alışverişi için şehir merkezindeki mağazalara ve pazarlarda yoğunluk oluşturuyor. Esnaf, bayram öncesi artan talepten memnun olduğunu belirtse de önceki yıllara göre hareketliliğin azaldığını aktardı.

Kıyafet, ayakkabı ve gıda ürünleri satan işletmelerde yoğunluk görülürken, Vanlı esnaflar, önümüzdeki günlerde bayram hareketliliğinin daha da artmasını bekliyor. Vatandaşlar, hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de bayram geleneklerini sürdürmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, alışverişin ve hareketliliğin daha da yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Bayrama kısa bir süre kala bayram şekerleri raflardaki yerini alırken, kurbanlık telaşı da arttı.