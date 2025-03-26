Ülke genelinde artan ve mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başlayan hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar devam edecekken, Van’da hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteorolojik tahminlere göre bayram günü Van’da sağanak yağış olacak.
BAYRAMDA SAĞANAK YAĞIŞ VAR!
Tatil planı yapan ya da bayram ziyaretleri gerçekleştirecek olan Vanlılar, bayramda hava durumunun nasıl olacağını araştırmaya başladı. Meteorolojik verilere göre Van’da arife günü sağanak yağışlar beklenirken, Ramazan Bayramı gününde de yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.
Arife günü Van’da sağanak yağış, yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, bayram günü Van’ın tamamının sağanak yağışlı sistemin etkisi altında olması bekleniyor.
Van’da hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor:
İpekyolu;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Tuşba;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Edremit;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Bahçesaray;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Başkale;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Çaldıran;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Çatak;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Erciş;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Gevaş;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Gürpınar;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Muradiye;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Özalp;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi: Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı
Saray;
28 Mart Cuma: Sağanak yağışlı
29 Mart Cumartesi:Sağanak yağışlı
30 Mart Pazar: Sağanak yağışlı