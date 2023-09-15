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WanHaber – Fatma Öztürk

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte balcılık faaliyetlerinin yoğun yapıldığı bölgelerde arıların sonbahar bakımı ve arılarda kışa hazırlık çalışmalarına ilişkin incelemelerde bulundu.

İlkbahar ve yaz aylarında bal mesaisine başlayan arılar, sonbaharın gelişiyle beraber kış uykusuna hazırlanıyor.

​Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arıcılık Uzmanı Ziraat Mühendislerinin yaptığı incelemelerde, arıların bakımına ilişkin arıcılara bilgi verildi.

Arıcılık Uzmanı Ziraat Mühendisleri ve teknik personeller tarafından üreticilere; bal arılarının kışa hazırlık aşamasında nasıl ilaçlanması gerektiği, beslenme düzeni, arılarda sonbahar bakımı çalışmaları, arıcılık desteklemeleri tespiti ve kontrolleri ve benzer konularda yapılması gereken çalışmalar üzerine bilgi verildi.

Sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin de anlatıldığı incelemelerde ayrıca kırsal alanlarda istihdamın arttırılması ve teknolojik aletler kullanılarak modern işletmelerin arttırılmasına yönelik olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere hibe edilen arıcılık alet ekipmanları da incelendi.