Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Haziran ayı konaklama raporunu açıkladı.

Bakanlık belgeli tesislerin oda ve yatak sayılarının illere göre dağılımını gösteren istatistiklerde 2025 yılı Haziran ayına ait işletme belgeli, yatırım belgeli ve basit konaklama işletme belgeli veriler raporlanarak paylaşıldı.

Açıklanan rapora göre Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 7 bin 464 olarak raporlandı. Bu dönemde işletme belgeli oda sayısı 569 bin 949 olurken, yatak sayısı ise 1 milyon 196 bin 456 olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA BELGELİ TESİS SAYISI ARTIŞ OLDU

2025 yılı Haziran ayında Van’da basit belgeli tesis sayısı bir önceki aya göre artış göstererek 51 oldu.

Raporda yer alan bilgilere göre Van’da bakanlık onaylı tesislerde yer alan oda sayısı 2 bin 64, yatak sayısı ise 4 bin 249 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Türkiye genelinde, yatırım belgeli tesis sayısı 629 olarak açıklanırken, oda sayısı 65 bin 832, yatak sayısı ise 146 bin 584 olarak kayıtlarda yer aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla bakanlık tarafından işletme belgesi almış tesis 78 tane ile Kars’ta yer alırken, Ağrı 58 ile ikinci sırada, Van ise 51 ile üçüncü sırada yer aldı.

YATIRIM BELGELİ TESİS SAYISI DÜŞTÜ

Bu dönemde Van’da ise yatırım belgeli tesis sayısı 12 olarak açıklanırken, oda sayısı 657, yatak sayısı ise bin 319 oldu. Geçtiğimiz ay Van’da yatırım belgeli tesis sayısı 13, oda sayısı 737, yatak sayısı ise bin 479 olarak raporlanmıştı.

Türkiye geneli basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 13 bin 732, oda sayısı 303 bin 860 yatak sayısı ise 613 bin 433 oldu. Bu dönemde Van’da ise basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 38, oda sayısı bin 246, yatak sayısı ise 2 bin 492 olarak kayıtlara geçti.