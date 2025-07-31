İlçenin Haydarbey Mahallesi’ndeki Ziyaret mevkiinde bulunan asırlık dut ağaçları zamana meydan okuyor. Ziyaret alanı olduğu ve yakınında tarihi mezarlar bulunduğu için insanlar tarafından saygı duyulan alanda yıllardır ayakta duran ağaçlar, yaz mevsimiyle birlikte meyve vermeye de başladı. Çevreden gelen insanlar tarafından asırlardır meyvesi toplanan ve oldukça farklı bir tadı olan dut ağaçları ne yazık ki bakımsızlıkla birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış.

Özellikle yaz mevsiminde susuz kalan ve çevreden gelerek piknik yapan insanların bırakmış olduğu çöp ve atıklar ise bölgeyi tehdit ediyor.

Van Gölü Havzası’ndan 30 yıla aşkın süredir doğa fotoğrafçılığı yapan ve bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tespitini yapan Ferzende Coşar, ağacın korumaya alınması için ilgili kurumlara başvuru yaptığını söyledi. Anıt ağaç statüsüne kavuşması için çalışmalar başlatan Çoşar, "30 yılı aşkın Van Gölü Havzası’nda doğa fotoğrafı çekiyorum. Çeşitli tespitler yapıyorum. Son 1 aydır anıt ağaçlar üzerine çalışmalar yapıyorum.

Van Gölü Havzası’nda bulunan asırlık ağaçları tespit edip kayıtlara geçilmesi için konuyla ilgilenen kurumlarla iletişime geçip, bu ağaçların anıt ağaçlar statüsüne alınması için gerekli yerlere müracaatımızı yaptık. Bu dut ağaçlarının kaç asırlık olduğunu kimse bilmiyor. Bunun yaşının belli olması için gerekli yerlere müracaat yaptık. Temenni ederim ki en kısa zamanda bu ağaçların yaşları belli olur. Anıt ağacı statüsüne alınır. Burada Haydar Baba Mezarlığı var ve bu ağaçların ayakta kalmasının tek sebebi, milletimizin mezarlara saygı duyduğu için bu ağaçlara dokunmasıdır" dedi.