2025 yılı Ocak ayı verilerine göre Van’da bulunan motorlu kara taşıt sayısı 89 bin 453 olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’da Ocak 2025 itibari ile trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 34 bin 671 olurken, kayıtlı minibüs sayısı ise 6 bin 265 oldu. Van’da trafiğe kayıtlı otobüs 831, kamyonet sayısı 23 bin 399, kamyon sayısı 5 bin 817, motosiklet sayısı 7 bin 997, traktör sayısı ise 9 bin 632 olarak açıklandı. Özel amaçlı motorlu kara taşıt sayısı ise 841 olarak istatistiklerde yer aldı.

Ocak 2025’te Van’da 2 bin 57 motorlu kara taşıtın ise devri yapıldı.

Devri yapılan kara taşıtlarının bin 41 tanesi otomobil olurken, 143’ü minibüs, 5’i otobüs, 632 tanesi kamyonet, 70 tanesi kamyon, 66 tanesi motosiklet, 99 tanesi traktör, 1’i ise özel amaçlı araçlardan oluştu.

TÜRKİYE GENELİ VERİLER;

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ocak ayında 165 bin 734 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 30,7 azaldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette yüzde 13,3 artarken motosiklette yüzde 70,8, traktörde yüzde 57,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 43,5, minibüste yüzde 12,7, kamyonda yüzde 5,5, otomobilde yüzde 4,1 ve otobüste yüzde 3,6 azaldı.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 67,5, motosiklette yüzde 54,2, traktörde yüzde 33,0, kamyonda yüzde 24,5, otobüste yüzde 22,1, minibüste yüzde 16,1, kamyonette yüzde 9,8 ve otomobilde yüzde 7,9 azaldı.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.