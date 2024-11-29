Uzman doktorlar tarafından verilen eğitimde, anne adayları normal doğuma teşvik edilerek sağlıklı bir doğum süreci hedefleniyor.

“EN DOĞRU YÖNTEM NORMAL DOĞUM”

Anne ve bebek sağlığı için en doğru yöntemin normal doğum olduğuna değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mert Cenker Güney, “Bizim için gebelerin takibinde doğum şekli açısından önemli olan, anne ve bebek sağlığı açısından hızlı iyileşmeyi sağlayan ve anne bebek arasındaki bağı güçlendiren doğum şekli normal doğumdur. Elbette her gebenin vajinal bulunduğu duruma göre değişebilmektedir. Öncesinde herhangi bir operasyon olup olmamasına veya annenin riskli gebelik durumlarına bağlı olarak doğum şekli değişebilmektedir ancak şartlar mümkün ise ve herhangi bir engel yoksa, biz doktorlar anne bebek sağlığı için öncelikli olarak olmasını istediğimiz ve anne bebek sağlığı için de desteklediğimiz yöntem vajinal doğum olarak gerçekleşmektedir.” ifadelerine yer verdi.

“NORMAL DOĞUMDA İYİLEŞME SÜRECİ DAHA HIZLI”

Normal doğum ile sezaryen doğum arasındaki farka da değinen Op. Dr. Güney, “Normal doğumda akciğer motivasyonu gelişmiş bir bebek, anne kanalından belli bir strese girerek çıkabiliyor ve böylece yeni doğan yatış oranında azalma görülebiliyor. Bunun dışında normal doğum yapan bir anne 24 saat içerisinde taburcu edilebiliyor, sezaryen doğumda bu oran 48 saate çıkabiliyor. Bireyin sezaryen olması gereken durumlar da olabiliyor. Örneğin; preeklampsi dediğimiz halk arasında gebelik zehirlenmesi diye bilinen durumlarda veya bebeğin ters geldiği, ikiz gebelik gibi durumlarda sezaryen yapma ihtimalimiz anneniz sağlığı ve bebeğin de hayatını tehlikeye atmamak adına daha önemli. Ancak normal doğumda şartlar elverişli ise bebek çok büyük değilse, annenin herhangi bir ek hastalığı yoksa, sıkıntı oluşturabilecek bir süreç değilse, bebeğin doğumhanedeki takibi normal bir seyirde devam edebiliyorsa bizim önerdiğimiz doğum şekli normal doğum oluyor.” diye konuştu.

Normal doğum şekli ile annelerin normal hayata geçiş süreçlerinin daha hızlı olduğuna dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mert Cenker Güney, “Normal doğum ile insanlar 24 saat içerisinde taburcu olabilir ve günlük hayatlarına dönebilir ama sezaryen doğumda netice itibari ile bir ameliyat olunuyor, en az 2 gün hastanede yatış gerekiyor, sonrasındaki takiplerde ise ameliyat geçmişi olduğu için postop dönemlerde de komplikasyonlar gelişebiliyor. Hastaların kesi yerlerine iyi bakmaları gerekiyor, bunların yanı sıra kanama şikayetleri, rahmin iyileşme sürecinde gecikme olabiliyor, postop ağrılar da daha fazla olabiliyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.