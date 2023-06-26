WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Kurban Bayramı’na iki gün kala tezgahlardaki bayram şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleri çoğaldı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda ciddi bir yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar yüksek fiyatları aldırış etmeden bayram alışverişini sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü. Bayramlık şeker, çikolata ve lokum gibi gıda maddelerini dükkânlarının önüne kurdukları stantlarda sergileyen esnaflar, yoğun rağbetten memnun olduklarını dile getirdi.