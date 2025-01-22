Şehir Okumaları Projesi kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiren Vangölü Aktivistleri ve Van Doğu Kültür ve Sanat Merkezi, bu kez online seminerde Van Gravürlerini konuşacak.

Çeşitli etkinliklerle Van’ın tanıtımına katkı sunmayı amaçlayan aktivistler, Van’ın tarihine ilgi duyan herkesi online seminere davet etti.

24 Ocak Cuma günü, 20:00-21:30 saatleri arasında gerçekleştirilecek online seminerde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Halit Yabalak, gravürlerin tarihi bağlamını ve taşıdığı anlamları katılımcılarla paylaşacak.

Konu hakkında Vangölü Aktivistleri ve Van Doğu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından yapılan paylaşımda; “Bu hafta Şehir Okumaları Projemizin 5. etkinliği olarak tarihimize açılan bir pencereden Van Gravürlerini inceleyeceğiz. Van'ın zengin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan birbirinden değerli 60 adet gravür, şehrin geçmişine ışık tutacak. 24 Ocak Cuma günü, 20:00-21:30 saatleri arasında Google Meet üzerinden gerçekleştirilecek bu online seminerde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Halit Yabalak, gravürlerin tarihi bağlamını ve taşıdığı anlamları katılımcılarla paylaşacak. Van’ın tarihine ilgi duyan herkes için bu etkinlik, benzersiz bir fırsat sunacak. Bu etkinliğe herkesi davet ediyoruz” denildi.