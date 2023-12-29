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WanHaber / Özel

Van AKSA Doğalgazda bu yıl sıkça yaşanan yoğunluk, son zamanlarda kısmen azaldı. Yoğunluğun önüne geçmek için AKSA Doğalgaz, yeni tedbirleri hayata geçirdi. Daha önce mobil araçla hizmet vererek yoğunluğun önüne geçmeye çalışan Van AKSA, bu kez Sıhke Caddesinde yeni şubesini hizmete aldı.

AKSA Doğalgazın hizmete başlayan yeni şubesi ile birlikte vatandaşların uzun saatler sıra beklemeden doğalgaz işlemlerini hızlıca yapabilmeleri amaçlandı.

AKSA Doğalgaz, Van’da Sıhke Caddesinde hizmete açtığı yeni şube ile beraber vatandaşların işlemlerini daha hızlı şekilde tamamlayabilecek.

Sıhke Caddesinde açılan yeni şubede işlem almaya başlayan AKSA, tüm eksikleri tamamladıktan sonra önümüzdeki günlerde şubenin resmi açılışı gerçekleştirecek.