Tahmini Okuma Süresi: dakika

İsrail’in saldırıları altındaki Filistin halkı için destek etkinlikleri devam ediyor. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları, Gazzeli vatandaşların yararına hayır çarşısı kurdu.

Hastanede düzenlenen hayır çarşısına Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane yönetimi ile birim sorumluları ve sağlık çalışanları katıldı. Hasta ve hasta yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda elde edilen tüm gelir Filistin’e gönderilecek.

Programa ilişkin açıklama yapan Başhekim Sarıkaya, hastane çalışanlarının hazırladıkları ürünlerin hayır çarşında satışa sunulduğunu belirtti. Başhekim Sarıkaya, “Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmek amaçlı bir hayır çarşısı düzenlendi. Biz de bugün onları desteklemek için buradayız.

Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah hepsinin hayrını şimdiden kabul etsin. Gazze'deki tüm kardeşlerimize Allah yardım etsin. İnşallah bu zulüm en kısa sürede biter. Biz de burada elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz” dedi.