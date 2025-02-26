2024 yılında Türkiye genelinde 568 bin 395 kişi evlendi. Bu birlikteliğin içinde 18 bin 619’u akraba evliliği olurken, oranı ise 3,3 olarak açıklandı.

2023’te ise ülkemiz genelinde 567 bin 11 evlilik yapılmış, bunun 18 bin 39’u akraba evliliği, oranı ise yüzde 3,2 olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye’de 2024 yılında yapılan akraba evliliği oranı, bir önceki yıla göre yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.

VAN’DA AKRABA EVLİLİKLERİ DÜŞTÜ!

2024 yılında Van genelinde 7 bin 440 kişi evlendi. Bu evliliklerin 609’u akraba evliliği olarak kayıtlara geçti. Van’da 2024 yılında akraba evliliği oranı yüzde 8,2 olarak açıklandı.

2023’te ise Van’da 6 bin 564 evlilik yapıldı. Bu evliliklerin 557’si akraba evliliği olurken, akraba evliliği oranı yüzde 8,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Van’da 2024 yılında yapılan akraba evliliği oranı, bir önceki yılın rakamlarına göre yüzde 0,3 oranında düşüş gösterse de ülke ortalamasının çok üstünde gerçekleşti.

Ülkemiz genelinde 2024 yılında akraba evliliği oranı yüzde 3,3 olarak resmi kayıtlarda yer alırken, Van; yüzde 4,9 oranında ülke ortalamasının üstünde yer aldı.