Akademik buluşmalara, aralarında Prof. Dr. Zihni Merey'in de bulunduğu çok sayıda akademisyen katılıyor.
Etkinlik kapsamında, akademisyenler; yönetici, öğretmen, öğrenci ve aileleriyle buluşuyor.
Akademik buluşmalara Prof. Dr. Zihni Merey, Doç. Dr. Kemal Kaya, Doç. Dr. Eyüp Aktürk, Doç. Dr. Servet Kardeş, Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş, Doç. Dr. Kenan Bulut, Doç. Dr. Rezzan Uçar, Doç. Dr. Fethi Demir, Doç. Dr. Necdet Taşkın, Doç. Dr. Mustafa Tüysüz, Doç. Dr. Hayati Çavuş, Doç. Dr. Metin Şardağ, Dr. Öğretim Üyesi Metehan Kutlu, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yulet Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Gamze Mukba, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Gök, Dr. Öğretim Üyesi İzzettin Aydoğan, Dr. Öğretim Üyesi Metin Taytaş, Dr. Öğretim Üyesi Emrah Kultas, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Alpdoğan, Dr. Öğretim Üyesi M. Mehmet Mazlum, Dr. Öğretim Üyesi Elif Alkar Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Turhan, Araştırma Görevlisi Dr. Elif Erberk, Dr. Öğretim Üyesi Ercan Öpengin, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Demir, Dr. Öğretim Üyesi Serdar Takva, Dr. Öğretim Üyesi Şehnaz Nigar Çelik katılım gösteriyor.Kaynak: Wanhaber / Oktay Dincer