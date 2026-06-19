Vatandaşlar, kart başvurusu ve teslim işlemleri için sabahın erken saatlerinden itibaren banka ve mobil hizmet araçlarının önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Van’da sosyal yardım ödemelerinin tek kart üzerinden yapılmasını amaçlayan Aile Kart uygulaması, kent genelinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Doğum yardımları, sosyal destek ödemeleri, yaşlı ve engelli aylıkları gibi birçok yardım kaleminin tek kart üzerinden vatandaşlara ulaştırılmasını hedefleyen uygulama nedeniyle Halkbank şubelerinde yoğunluk yaşanıyor.

KENT MEYDANINDAKİ MOBİL ŞUBE ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR

Sabahın erken saatlerinden itibaren Cumhuriyet Caddesi yanındaki Kent Meydanı’nda hizmet veren Halkbank mobil şubesi önünde de yoğunluk oluştu. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, sıcak havaya rağmen uzun süre sıra beklemek durumunda kalıyor.

Yoğunluğun yalnızca mobil şubeyle sınırlı kalmadığı, İkinisan Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi (Maraş), İpekyolu Bulvarı üzerindeki şubelerde de benzer manzaraların yaşandığı belirtiliyor.

HALKBANK VAN’DA 5 NOKTADA HİZMET VERİYOR

Aile Kart işlemleri kapsamında Halkbank tarafından Van’da 5 farklı noktada hizmet veriliyor. Bunlar;

-İkinisan Caddesi Halkbank Van Şubesi,

-Kazım Karabekir Caddesi (Maraş) Halkbank Şubesi,

-İpekyolu Bulvarı üzerindeki Halkbank Şubesi,

-Kent Meydanı’nda hizmet veren mobil vezne aracı

-Van Büyükşehir Belediyesi yanındaki Kadın Destek Merkezi.

Öte yandan yoğunluğun azaltılması amacıyla Halkbank’ın 20-21 Haziran 2026 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde 09.00-18.00 saatlerinde işlemlerine devam edeceği bildirildi.

VATANDAŞLAR SICAK HAVA ALTINDA BEKLİYOR

Aile Kart başvurusu ve kart teslim işlemleri için banka önlerine gelen vatandaşlar, uzun bekleme sürelerinden şikayet ediyor.

Hava sıcaklıklarının artması nedeniyle kuyrukta bekleyenler zor anlar yaşıyor. Bazı vatandaşlar kaldırımlarda oturarak dinlenirken, bazıları ise gölgelik alanlarda sıra beklemeye çalışıyor. Özellikle öğle saatlerinde artan sıcaklık nedeniyle yaşlılar ve çocuklu aileler zorluk çekiyor.