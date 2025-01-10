Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası soğuk hava kendini hissettiriyor. Van'da etkili olan kar ve soğuk hava yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi aştığı kentte aç kalan yaban hayvanlar, yerleşim yerlerine kadar inip yiyecek arıyor. Karla örtülü olan alanlarda yiyecek bulamayan tilkiler kırsal alandaki yerleşim yerlerine yakın bölgelere gelerek yiyecek aradı. Kimi kar üzerinden yiyecek ararken, kimi tilkiler ise yerleşim yerlere yakın alanlarda yiyecek arıyor.

Kaynak: İHA