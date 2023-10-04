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Van Valiliği kültür müdürlüğü bünyesindeki kütüphanelere, okurlara, hem binlerce kitaba ücretsiz ulaşma imkanı sunuyor hem de çeşitli etkinliklerde çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Van Valiliği, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve PTT Kargo tarafından hayata geçirilen uygulamayla, öğrenciler kitaba daha rahat erişim sağlayabiliyor.

Van'a atandığı günden bu yana eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Van Valisi Ozan Balcı, kentteki okuma oranının arttırılması için eğitime destek vermeye devam ediyor. Van Valiliği desteğiyle alınan kitaplar kitapvan.gov.tr üzerinden anaokul, ilkokul, ortaokul çocuklarına ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor.

Uygulama kapsamında ilk etapta şu ana kadar 93 bin kitap 40 bin öğrenciye PTT aracılığıyla ulaştırıldı. Öğrenciler kitabı okuduğuna ilişkin bilgileri kitapvan.gov.tr sitesine girdikten sonra yeniden kitap talebinde bulunabiliyor. Kitap okuma komisyonu tarafından seçilen kitaplar kitapvan.gov.tr adresinden öğrencilerin talep ettiği kitaplar paketlenip, PTT aracılığıyla adreslere gönderiliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kitap Van Projesi kapsamında alınan kitapları inceleyerek, kitap komisyonu üyeleri ile bir araya geldi. Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu'ndan projeyle ilgili son bilgileri alan Vali Balcı, Kitap Van Projesi'nin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü, 2 milyon kitapla Van'ın kitabın yeni başkenti olduğunu söyledi.

"PROJEDEN DAHA ÇOK ÖĞRENCİMİZİN FAYDALANMASINI İSTİYORUM"

Projemizin başından bu yana 93 bin kitabın 40 bin öğrenciye ulaştırıldığını belirten Vali Balcı, "Projemizin amacı çocuklarımızı güzel kitaplarla buluşturmak. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde Türkiye'nin en zengin kütüphanelerini oluşturduk. Türkiye'nin güzide kurumu PTT ile anlaşmamızı yaptık.

Öğrencilerimiz //kitapvan.gov.tr sistemine kayıt yapıp kitap talep ediyorlar. Öğretmenlerimizin paketlediği birbirinden güzel kitapları PTT memurlarımız çocuklarımızın evlerine kadar ulaştırıyor. Projemizin başından bu yana 93 bin kitap 40 bin öğrencimize PTT aracılığıyla ulaştırıldı. Projeden daha çok öğrencimizin faydalanmasını istiyorum.

Her gün yüzlerce kitap adreslere gönderiliyor. Kitaba dost, çocukları, öğrencileri seven bir Vali olarak çocukların güzel kitaplarla buluşmasından büyük mutluluk duyuyorum. Velilerimiz de çocuklarına buradan kitap siparişi versinler" ifadelerini kullandı.

Van bölge gazetesi