Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği’nin her yıl düzenlediği ‘Domatesli Ekmek ve Limonata Günü’ bu yıl da düzenlendi. Farklı kuşaklardan mezunların katıldığı etkinlikte, eski anılar tazelendi, yeni bağlar kuruldu ve okulun geleceği için önemli mesajlar verildi.

Geleneksel hale gelen ‘Domatesli Ekmek ve Limonata Günü’ bu yıl da geniş bir katılımla gerçekleşti. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, mezunların bir araya gelerek hasret giderdiği, anılarını tazelediği ve mesleki tecrübelerini paylaştığı anlar yaşandı.

Van Atatürk Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Hakan Durğun, bu buluşmanın sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda geçmişle gelecek arasında bir köprü kurduğunu aktardı.

Dernek Başkanı Hakan Durğun, etkinlikte derneğin kısa, orta ve uzun vade hedeflerinden bahsederek, etkinliğe dair şu ifadeleri kullandı:

“Bu buluşma, sadece bir araya gelmekten ibaret değil. Burası, Van Atatürk Lisesi’nin ruhunu yaşatan, mezunlarımız arasındaki dayanışmayı güçlendiren ve geçmişle geleceği buluşturan bir köprü. Her yaştan mezunumuzun burada bir araya gelmesi, bizim için bir anahtar niteliğinde. Bu etkinlik, lisenin tarihine sahip çıkan bir topluluğun bir parçası olmanın gururunu yansıtıyor.”