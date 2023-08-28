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Verilere göre, Van'da bu yılın Ocak - Temmuz ayları arasında en fazla sayıda tasarımın geliştirildiği dönem 144 tasarım ile Nisan ayı olarak kaydedildi.

İlde Ocak ayında 10, Şubat ayında 4, Mart ayında 17, Nisan ayında 144, Mayıs ayında 3, Haziran'da 18, Temmuz'da 1, toplamda 180 tasarım başvurusu gerçekleştirildi.

Doğu Anadolu Bölgesinden Ocak ayında 46, Şubat ayında 12, Mart ayında 45, Nisan ayında 239, Mayıs ayında 53, Haziran ayında 33, Temmuz'da 46, 7 aylık toplamda ise 474 tasarım başvurusu kaydedildi.

VAN BÖLGEDE ZİRVEDE…

2023 yılının 6 ayı düzeyinde Doğu Anadolu Bölgesinin 13 ilinden başvuru yapılırken, Erzincan ilinden tasarım başvurusu kaydedilmedi.

Dönemde Van'dan 180, Erzurum'dan 94, Tunceli'den 71, Malatya'dan 55, Elazığ'dan 29, Ağrı'dan 15, Bingöl'den 9, Muş'tan 7, Bitlis'ten 6, Kars'tan 3, Hakkâri'den 2, Iğdır'dan 2, Ardahan'dan 1 tasarım başvurusu tespit edildi.

van bölge gazetesi