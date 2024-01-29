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Van’da son günlerde kar yağışı etkili oluyor. Geçtiğimiz günlerde yağan yoğun kardan dolayı Van genelinde 400’den fazla yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı. Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yolu ulaşıma kapalı yerleşim yeri sayısı 61’e düşürüldü.

Bahçesaray ilçesinde 7, Başkale ilçesinde 7, Çatak ilçesinde 16, Erciş ilçesinde 1, Gevaş ilçesinde 13, Gürpınar ilçesinde 17 olmak üzere toplamda 61 yerleşim yerinin yeniden ulaşıma açılabilmesi için çalışmalar sürüyor.