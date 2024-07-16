Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi açık iş ve işgücü istatistiklerini açıkladı.

Ocak-Haziran dönemi itibariyle Van’da 3 bin 235 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen 3 bin 235 kişinin bin 183’ünü kadınlar oluşturuyor.

Van’da Ocak-Haziran döneminde 175 engelli vatandaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilirken, yine aynı dönemde, 15-25 yaşları arasındaki gençlerden oluşan gruptan ise bin 342 kişi işe yerleştirilmiş bulunuyor.

Haziran sonu verilerine göre İŞKUR aracılığıyla Van’da işe yerleştirilen kişilerin, 3 bin 176’sı özel sektörde işe başlarken, 59’u kamu personeli olarak iş başı yaptı.

Engelli kontenjanından yerleşen 175 kişinin 144’ü özelde, 31’i ise kamuda çalışmaya başladı. İŞKUR aracılığıyla Van’da istihdam edilmeye başlanan 524 yükseköğrenim mezununun 504’ü özelde istihdam edilirken, 20’si kamuda istihdam edildi.