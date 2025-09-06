"Hastalığa değil, sağlığa yatırım" anlayışıyla tüm illerde hizmet veren merkezlerde doktor, ebe, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimci gibi birçok sağlık personeli görev yapıyor.

Vatandaşların hastalanmadan önce sağlığının koruması veya erken teşhis edilerek kişilerin yaşam süresi ve kalitesinin artırılması amacıyla çalışma yürütülen merkezde, başvuranlara psikososyal destek, diyetisyenlik, fizyoterapi, çocuk gelişimi, ağız ve diş sağlığı, tütün ve madde bağımlılığı gibi birçok branşta danışmanlık ve tedavi hizmeti sunuluyor.

Van'da da 5 noktada açılan ve birinci basamak sağlık hizmeti veren merkezlerde bu yılın ilk 8 ayında kanser taramalarından psikolojik desteğe birçok alanda 60 bin 170 kişiye ulaşan İl Sağlık Müdürlüğü, bu merkezlerin sayısını artırarak daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor.

"Bakanlığımız hastalığa değil, sağlığa yatırım yapma misyonuyla merkezlerimizi geliştirdi"

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci, AA muhabirine, sağlıklı hayat merkezlerinin birey ve toplumu sağlığa yönelik risklerden koruduğunu ve sağlıklı hayat alışkanlığı kazandırmaya yönelik hizmet verdiğini söyledi.

Merkezlerde her yaş grubundaki insanlara yardımcı olduklarını, sağlıklı yaşamı teşvik ettiklerini anlatan Bostanci, "Merkezlerimizde daha çok koruyucu sağlık hizmetleri vererek vatandaşlarımızı hastalanmadan önce sağlıklarının kıymetini bilmelerine yönelik faaliyetler yürütmekteyiz. Aile sağlığı merkezlerini güçlendirerek hastanelerdeki yığılmaların önüne geçmeyi, ayrıca hekim dışı sağlık hizmetlerinin hastaneler dışında da verilmesini amaçlıyoruz. Bakanlığımız hastalığa değil, sağlığa yatırım yapma misyonuyla merkezlerimizi geliştirdi. Sayın Bakanımızın her yerde söylediği üzere 'Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değil.' Bu kapsamda bizler sağlığımızın kıymetini bilmeli ve onu çok iyi korumalıyız." diye konuştu.

Vatandaşların birçok alanda merkezlerde ücretsiz hizmet alabildiğini belirten Bostanci, "Merkezlerimizde toplumun sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak üzere Sağlıklı Hayat Akademisini de 10 Nisan'da Sağlık Bakanımızın ilk dersini yaptığı günden bu yana devam ettirmekteyiz. Hayat Akademilerinde vatandaşlarımızın farkındalık düzeyini artırarak, sağlıklı okuryazarlık düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz. İnşallah eylül ayı içinde Bebek Akademisi programımız da başlayacak." dedi.

Van'da aktif olarak 5 merkezin hizmet verdiğini dile getiren Bostanci, "Eylül ayı içinde altıncı merkezimizi de Edremit ilçesindeki Süphan Mahallesi'nde hizmete açacağız. Başkale, Çaldıran, Özalp ilçelerimize de kazandıracağımız merkezlerle tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Ortalama günlük başvuru sayılarımız diyetisyen ya da psikolog başına 6 ila 8 arasında değişmektedir. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde merkezlerimizden hizmet alabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Ayşe Yaba ise "Kızım sürekli parmağını emiyordu onun için sağlık ocağına gitmiştik. Oradaki doktorun yönlendirmesiyle Sağlıklı Hayat Merkezine geldik. Bugün ilk defa merkeze geldik, çok güzel bir ortam var. Doktor Bey sağ olsun çok ilgili, her şey çok güzel. Herkese teşekkür ederim." şeklinde konuştu.