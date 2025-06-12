Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) tarafından Edremit ilçesinin 4 mahallesinde hazineye ait taşınmazlar açık teklif usulü ile satılacak.

Söz konusu ilanda Yeni Mahalle, Bakacık, Elmalık ve Kurubaş mahallerindeki arsalar için satış gerçekleştirecek.

İHALE TARİHİ VE SAATİ NE ZAMAN?

Van’ın Edremit İlçesinde satışı gerçekleştirilecek arsalar için ihale 24 Haziran Salı günü yapılacak. Yeni Mahalledeki arsa için saat 10.00, Bakacık Mahallesindeki arsa için saat 10.15, Elmalık mahallesindeki arsa için saat 10.30 ve Kurubaş Mahallesindeki 2 arsa için ise saat 10.45 ile 11.00 arasında ihale gerçekleştirilecek.

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Hazineye ait taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ Van) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacak.

İHALEYE KATILIM ŞARLARLARI

- Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge,

- Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge,

- Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir),

-İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir,

- Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır,

- Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir.