Olay, Güldalı köyü kırsalında saat 16.00 sıralarında hayvanlarını otlatan Hozan Yurtseven isimli çobanın bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Yıldırımın etkisiyle 8 koyun telef olurken, Hozan Yurtseven yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çoban, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yurtseven’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Yetkililer, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artan yıldırım düşmelerine karşı vatandaşları uyardı. Açık arazide bulunanların yağışlı havalarda dikkatli olmaları ve mümkünse kapalı alanlara yönelmeleri istendi.