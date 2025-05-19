Türkiye'nin farklı üniversitelerinden çok sayıda akademisyenin katkı sunacağı kongre, doğa ve yaban hayatı üzerine yapılan bilimsel çalışmaları bir araya getirerek bilgi paylaşımını amaçlıyor. Kongre; Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi gibi 18 üniversitenin işbirliğiyle düzenleniyor. "Doğaya ilk günkü gibi" sloganıyla gerçekleştirilecek olan kongre, Türkiye'nin yaban hayatına dair önemli veriler, araştırmalar ve koruma stratejileri ele alınacak.

Konuya ilişkin konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, doğada ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu çerçevede 2015 yılında Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi'nin ilkini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Aslan, "İkinci kongremizi ise 2022 yılında gerçekleştirmiştik. Bu yıl da üçüncü kongremizi yapıyoruz.

Bu kongrede yaban hayvanların sorunlarını ve ileride nasıl çözüm yolları üreteceğimiz yönünde tartışmalar yapmaktayız. Doğa Kuruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinin ev sahipliğinde yapacağız. Bu kongreyi 18 üniversiteyle ortaklaşa yapacağız. Kongrede yaban hayvanlar konusunda yol haritası belirlenecektir. Resmi kurumları, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm doğaseverleri kongremize davet ediyoruz" dedi.